Жителям Воронежа показали на фото, куда уходят их налоги

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В Левобережном районе Воронежа местный житель Александр сфотографировал дорогу, которую накануне «отремонтировали». Других горожан также возмутило состояние дороги.

Во вторник, 22 мая, на переулке Путевой проводились ремонтные работы, однако даже после них дорога оставляет желать лучшего. По словам воронежцев, рабочие только развели грязь, а толку ноль.

«Вот, куда уходят наши налоги», – подписал свой снимок Александр. Он отметил, что в управлении Левобережного района пояснили, что подобный ремонт называется «грейдированием» и в ходе него выравнивают покрытие.

Воронежцы отметили, что плохие дороги можно увидеть на многих улицах частного сектора, причём после дождя по ним особенно проблематично ездить.

«А по бумагам наверняка асфальт лежит. И так везде», «Топливо дорожает, дороги развалились, штрафы по максимальной приходят», – написали жители Воронежа в комментариях к фото.