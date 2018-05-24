Lexus подготовил спецверсию купе LC – Morphic Blue Limited Edition

Сегодня, 03:00

Бренд Lexus подготовил специальную версию LC – Morphic Blue Limited Edition, которую представили на авторынке Австралии. Спецверсию купе предлагают по цене от 192 тысяч долларов или почти 9 млн рублей.

Спецверсия Lexus LC Morphic Blue Limited Edition предусмотрела для комплектаций LC500 и LC500h. Главной особенностью купе стал уникальный окрас, а также широкий список оснащения. Несмотря на уникальность модель обойдется лишь на 2,5 тысячи долларов дороже.

Главной особенностью стал цвет Morphic Blue, который в зависимости от освещения меняет оттенок благодаря радужной оболочке. В результате окрас кузова спецверсии купе Lexus LC Morphic Blue Limited Edition стал инновацией.

С новым окрасом отлично гармонируют цвета интерьера с обивкой из алькантры и высококачественной кожи. В салоне купе Lexus LC Morphic Blue Limited Edition также появились вставки из углеводородного волокна. Живые продажи новинки стартуют уже в конце 2018 года.