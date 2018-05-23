Ford: компактные кроссоверы "завоевывают" молодежь в США

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Люди, рожденные после 1995 года составляют более четверти населения США, и почти треть из них имеют водительские права. Это оказывает заметное влияние на автомобильную отрасль. Ford EcoSport стал одной из самых популярных моделей среди этой возрастной группы.

Исследования показали, что молодежь больше всего привлекают высокотехнологичные компактные или субкомпактные кроссоверы. «Как и большинство американцев, Gen Z (возрастная группа) ничем не отличается и также ориентирована на кроссовера», - заявил аналитик по продажам Ford Эрих Меркле. «По мере появления новых компактных внедорожников, таких как Ford EcoSport, вы увидите, что сегмент SUP продолжает расти».

Всего четыре года назад эксперты выяснили, что покупатели в возрасте от 18 до 24 лет покупали 8121 малолитражных автомобилей и только 443 малолитражных внедорожника. В прошлом году аналогичная возрастная группа приобрела 3981 малолитражных автомобилей и 2840 компактных внедорожников - это огромный рост на 541%.

Эта тенденция по-прежнему сильна, поэтому неудивительно, что в этом году ожидается, что в некоторых категориях внедорожники SUP будут превосходить обычные автомобили.