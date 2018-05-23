Россиян ожидают трудности при покупке ОСАГО с 1 июля

Сегодня, 09:50

Российские автомобилисты не смогут получить бумажные ПТС уже с 1 июля текущего года. Однако ожидается, что переход на электронные паспорта в первое время принесёт только проблемы.

Руководитель РСА Игорь Юргенс отметил, что список госкомпаний, с которыми работают страховщики в ходе выдачи полисов ОСАГО, не включает АО «Электронный паспорт». Согласно закону об ОСАГО, полис доступен для покупки при наличии свидетельства о регистрации или ПТС. Первого документа у хозяина нового авто быть не может, ведь для его получения необходимо поставить машину на учёт, что возможно только при наличии полиса ОСАГО.

Страховые компании могли бы обмениваться данными с АО «Электронный паспорт», однако пока такой возможности нет. По мнению господина Юргенса, проблема не разрешится до 1 июля, так как нужно вносить изменения в постановление «Об обмене информацией...» от 14 сентября 2005 года.

Временно помочь может заключение двухстороннего договора об обмене информацией между РСА и АО «Электронный паспорт». Данный документ подготовят до 1 июля, подчёркивает Илья Минкин, глава «Электронного паспорта».

Вместе с тем Юргенс считает, наладить взаимодействия в сроки страховщикам не удастся, поскольку на модернизацию IT-систем уйдёт несколько месяцев.