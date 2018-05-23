На «Кировском заводе» в Петербурге появится новый цех

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Руководство «Завода буровых технологий» в Санкт-Петербурге продолжает работу по увеличению выпуска импортозамещающей продукции. Накануне предприятие сообщило о нарастит объемы производства оборудования для геологоразведки почти вдвое.

Вышеописанная цель будет достигнута заводом благодаря новому цеху, открывшемуся 22 мая. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

«Завод буровых технологий» представляет собой дочернюю организацию «Кировского завода». Представители предприятия отметили, что ранее один его цех мог обрабатывать до 7 тысяч чертежей. Теперь же данная цифра будет увеличена до 10 тысяч.

Специалисты «Кировского завода» не могут дать точную оценку объемам производства оборудования. Они поясняют, что нередко предприятие выпускает штучные изделия, а потому и подсчеты вести сложно.