Представлен внедорожник нового поколения Zotye T600

Сегодня, 19:00

Компания Zotye опубликовала первые официальные снимки внедорожника нового поколения T600. На фото представлена модель в базовой комплектации, а для версий Sport и Coupe в ближайшее время не представят обновлений.

Согласно официальным снимкам внедорожника Zotye T600 модель получила особое оформление задней части, которое рознится с эскизами, представленными в марте. В результате новое поколение модели лишится сходства с Volkswagen Touareg.

В интерьере появилась переработанная передняя панель, панель приборов получила виртуальное исполнение, а также Zotye T600 2018 модельного года обзавелся инновационным комплексом мультимедиа с «парящим» экраном.

Силовые установки Zotye T600 осталась прежними: турбомотор объемом 1,5 литра с отдачей в 162 л. с. и объемом 1,8 литра с отдачей 177 л. с. В качестве трансмиссии доступен вариатор или «механика» на пять ступеней. В продажу поступит только переднеприводный вариант.

Два года назад на авторынке Китая дебютировал кроссовер Zotye T600 Sport, а в 2017 стали предлагать версию внедорожника Coupe. Представители компании уточнили, что на данный момент версии не получат обновление.