В Воронеже продают незаконные "номера-перевертыши"

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В Воронеже свободно продаются особые приспособления, позволяющие менять госномера на автомобилях в считанные секунды. Таким образом водители уходят от ответственности за нарушения.

Воронежским автомобилистам предлагают избегать штрафов за нарушения ПДД, которые может зафиксировать камера наблюдения, при помощи «хитрых» номеров. Их продажа ведётся через Instagram-аккаунт.

«Еще более беспалевно! Всего 9-12 мм толщины! Можно крепить 2 номера», – сказано в объявлении.

Кроме того, отмечается, что устройство устойчиво к морозам, не боится снега и грязи. С того же аккаунта осуществляется торговля обложками для паспортов и водительских прав с символами силовых ведомств. Помимо этого, доступны рамки для номерных знаков с подписью «ФГБУ АТК УД Президента РФ».

Разумеется, использование приспособлений для подмены госномеров незаконно и грозит нарушителю штрафом в 5 000 рублей или лишением водительского удостоверения на 1-3 месяца.