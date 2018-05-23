Volkswagen обновил седан Voyage и хетчбэк Gol

Сегодня, 08:54

Накануне немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen представила обновлённый седан Voyage и хетчбэк Gol. Речь идет именно о Gol, а не о модели Golf. Две данные машины доступны на южноамериканском рынке.

Седан Voyage и хэтчбек Gol внешне получили большое сходство с Gol Track, хотя и салон получил довольно много изменений. Например, машины обзавелись новой информационно-развлекательной системой с большим экраном и множеством функций, также был добавлен кондиционер, который теперь доступен даже в базовой комплектации.

Под капотом обеих моделей установлен 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый агрегат, который генерирует 84 лошадиных силы и работает в тандеме с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, оборудованное гидротрансформатором. В пресс-службе бразильского подразделение Volkswagen сообщают, что вскоре на рынке появятся версия, получившая пятиступенчатую механическую коробку передач.

Из-за оснащения следует также отметить системы пассивной безопасности, экстренного торможения, гидроусилитель руля и центральный замок. Всё это доступно по довольно бюджетной цене: хэтчбек Volkswagen Gol будет продаваться от 12,3 тысячи долларов (754 250 рублей), а седан Voyage - от 12,5 тысячи долларов (766 500 рублей).