23 мая запущен сервис помощи на дорогах от «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Изначально дополнительный сервис помощи на дороге предлагался только клиентам «ЭРА-ГЛОНАСС» на авто Hyundai и Genesis. С 23 мая дополнительная услуга стала доступна всем автовладельцам.

Согласно законодательству России авто должны иметь в оснащении систему «ЭРА-ГЛОНАСС» со стандартным пакетом услуг. Ранее компания предлагала широкий спектр дополнительных сервисов, которые предлагали водителям Hyundai и Genesis, а с 23 мая их могут приобрести все владельцы системы.

С этого года «ЭРА-ГЛОНАСС» лишилась бюджетного финансирования, поэтому были внедрены новые сервисы, которые предлагают совместно с рядом предприятий. Эксперты считают, что таким образом компания сможет окупить продукцию.

Новый сервис предполагает помощь на дороге. Водителю достаточно нажать на кнопку SOS и объяснить оператору о возникнувшей проблеме, а затем обсудить стоимость услуг. Сервис позволит сэкономить время потраченное на поиски нужно телефонного номера, а также автоматически определяет место нахождения водителя.