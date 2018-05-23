Nissan разработал "умные" шины

Сегодня, 08:34

Зачастую, когда спускают шины, многие автомобилисты не знают какое давление необходимо поддерживать в шинах. Воздушный насос оснащен цифровым датчиком, который регулирует давление. Однако он не всегда надежен и может выдавать ошибочные данные. Nissan, учитывая это, разработал систему Easy Fill Tire Alert.

Система работает таким образом, что водитель получает сигнал, когда шина накачивается до нужного уровня. Чтобы задействовать систему, водитель должен положит поставить машину на стояночный тормоз и оставить зажигание включенным.

Как только начинается подкачка шин, внешние огни начинают мигать, указывая на то, что система контролирует изменение давления в шинах. Как только будет достигнуто правильное давление, раздастся звуковой сигнал автомобиля. Если шина переполнена, звуковой сигнал снова звучит и будет сопровождаться миганием огней.

Система доступна на 12 нынешних моделях Nissan - Altima, Armada, Leaf, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan, Versa и Versa Note. Согласно Национальной администрации безопасности дорожного движения, четыре из пяти потребителей ездят с перекачанными шинами. Это вредит топливной экономичности и долговечности шин.