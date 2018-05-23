DS представит в Париже электрический кроссовер DS3 Crossback

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Французский бренд DS нынешней осенью в рамках автосалона в Париже покажет публике свой первый кроссовер с полностью электрической установкой, пишет издание Auto Express. Ожидается, что новинку назовут DS3 Crossback.

Помимо электромотора, кроссовер будет доступен и с привычными ДВС. Электрокар построят на модульной платформе e-CMP, которую планируется использовать и для «зелёных» автомобилей марок Peugeot и Citroen. В частности, в следующем году данную архитектуру применят на электрических версиях Peugeot 208 и Opel Corsa будущей генерации.

Выпуск DS 3 Crossback является важным шагом в стратегии развития компании DS. Документ предполагает, что после 2025 года французская марка будет продавать исключительно гибридные и полностью электрические автомобили. «Зелёной» модификации DS 3 Crossback предстоит конкурировать с Hyundai Kona EV.

Раньше компания DS заявила, что собирается ежегодно выпускать не менее одной модели с гибридной установкой. Последней подобной новинкой оказался кроссовер DS 7 Crossback, который оснащается 200-сильным бензиновым агрегатом и двумя электродвигателями. Суммарно установка развивает 300 л. с.

Напомним, в России можно купить всего две модели от французской марки – DS 3 и DS 4, которые предлагаются по цене от 1 255 000 и от 1 685 000 рублей соответственно.