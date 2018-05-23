Нечего занижать: Чеченская молодежь "оплакивает" LADA Priora

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Молодые жители Чеченской Республики разочарованы новостью о прекращении производства LADA Priora, Kalina и Granta. Об этом в рамках интервью на радиостанции «Говорит Москва» заявил Рустам Тапаев, глава Союза чеченской молодёжи.

Тапаев отметил, что модель LADA Priora из-за низкого ценника пользовалась невероятной популярностью в Северо-Кавказском федеральном округе. Помимо неплохого соотношения цены и качества, одними из главных преимуществ LADA Priora были доступность запчастей и легкость в ремонте.

Председатель молодёжного объединения рассказал, что лично он почувствовал разочарование, когда узнал о снятии авто с производства. По его мнению, компании «АвтоВАЗ» не стоило прекращать выпуск данных автомобилей именно сейчас.

Отметим, накануне стало известно, что российский автопроизводитель обновит LADA Priora, Kalina и Granta, дизайн которых на сегодняшний день устарел. Модели будут выполнены в фирменной X-стилистике марки. Ожидается, что такой шаг позволит увеличить продажи, которые сократились в последнее время.