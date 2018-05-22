Проезд по трассе М-4 "Дон" резко подорожает

Сегодня, 18:56

С конца мая и до конца сентября текущего года российские дорожники вводят повышенные сезонные тарифы на проезд по платным участкам трасс. Отныне за проезд по трассе М-4 «Дон» российским автолюбителям придется заплатить больше, чем раньше.

Отмечается, что размер тарифа зависит не только от интенсивности движения машин, но и от длины самого участка движения. Сообщается, что повышение цен никак не повлияет на обладателях абонементов транспондера T-Pass. Больше всего подорожание ощутят на себе владельцы личных легковых авто, относимых к первой и второй тарифным категориям.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось, что наиболее популярные туристские направления автомагистрали М-4 «Дон» станут платными. Это дорога протяженностью больше 200 км, простирающаяся от Ростовской до Краснодарской областей. По мнению экспертов, после ремонтных работ, у них получится увеличить скоростной лимит, который позволит автолюбителям затрачивать меньше времени в пути. Чиновники сообщают, что местные жители, не желающие оплачивать проезд по трассе, могут объезжать трассу.