Россияне готовы пересесть с авто на общественный транспорт

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По результатам опроса проведенного исследовательским центром, многие водители отказались бы от собственных автомобилей в пользу общественного транспорта. Причиной такого заявления стала высокая цена на топливо.

На днях в крупных городах Российской Федерации был проведен соцопрос среди 800 респондентов. По его результатам видно, что многие российские автовладельцы могли бы «пересесть» с личного автомобиля на метро или такси.

Такое заявление обусловлено большой ценой на бензин. По мнению респондентов, лучше потратить лишнее время на поездку в метро, чем оплачивать постоянно дорожающее топливо. Следующей по популярности причиной стала редкая потребность в выезде куда-то на автомобиле.

Третьей проблемой автомобилисты назвали отсутствие достаточного количества парковочных мест. По словам водителей, поиск места для парковки занимает много времени и нервов, а в итоге подходящего место можно и вовсе не найти. Пробки на дорогах, как ни странно, заняли седьмое место в списке причин отказаться от собственного транспорта. Один процент автомобилистов, могли бы перестать ездить на своих автомобилях из-за некультурного поведения некоторых водителей.