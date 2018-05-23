Кроссовер Lexus NX стал спортивнее

Сегодня, 04:00

В семействе Lexus NX появилась новая версия кроссовера, которая сделала его спортивнее. Пакет под названием Sport предусмотрен для комплектаций Comfort и Business.

Кроссовер Lexus NX с пакетом Sport получает черные элементы кузова, 18-дюймовые колесные диски в двух вариантах дизайна, в одном из которых сочетаются яркая и темная полировки, а во втором «катки» сочетают бронзу и темные вставки. Для Lexus NX Business предусмотрен темный салон с белыми элементами декора.

Для комплектации Comfort доступна особая тканевая обивка. Для Business предлагается отделка интерьера эластичным материалом Tahara, имитирующим кожу.

Lexus NX с пакетом Sport появится на рынке будущим летом. Он затронет модификации 300h, NX 300 и NX 200.

Lexus NX хорошо продается в Европе. Он предлагается в регионе с 2014 года, и с каждым годом спрос на модель только растет в Старом Свете. В 2015 году она разошлась тиражом 16 488 единиц. В 2017 году этот показатель вырос до 19 583 экземпляров.