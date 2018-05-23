Ford готовит новый кроссовер на базе Focus

Сегодня, 06:00

Американский автогигант Ford начал реализацию проекта по созданию нового кроссовера, основой для которого станет шасси модели Focus. Новый паркетник может быть представлен до 2020 года, о чем проинформировало издание Autocar.

Пока нет ясности в том, какое название получит товарная версия кроссовера на базе Ford Focus. При этом журналисты сообщают, что паркетнику присвоен внутризаводской номер CX430. В качестве основы для новинки выступит шасси C2. На данной платформе построен Focus новой генерации, дебютировавший в апреле текущего года.

В модельной линейке новому паркетнику готовится место рядом с Ford Kuga, продажи которого активно ведутся по всему миру, в том числе и в России. Однако новика будет продаваться исключительно в моноприводном исполнении, в то время, как «Куга» можно купить с полным приводом.

Ранее сообщалось, что Ford может в обозримом будущем всю легковую линейку в Северной Америке занять кроссовером. Теперь предполагается, что в его роли выступит CX430.

По слухам Autocar, кроссовер могут назвать Mach 1. Более того, он выступит первым электрокаром Ford. Инсайдеры утверждают, что новинка станет похожа на Mustang, и сможет преодолевать расстояние в 480 км без подзарядки. Кроме того, уже в 2019 году в Мексике на конвейер может стать конкурент Chevrolet Bolt и Tesla Model 3 в лице Ford Model E, который получит две гибридных и одну электрическую версию.