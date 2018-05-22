Воронежские автомобилисты назвали скандальную развязку «полным адом»

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Жители Воронежа продолжают обсуждать дороги города, пребывающие в плачевном состоянии. На днях один из горожан опубликовал на сайте YouTube видеоролик, наглядно демонстрирующий серьезность ситуации.

Горожанин Яков запечатлел дорожное движение на улице 9 января в районе строящейся развязки. Воронежец жалуется на то, что для автомобилистов не были организованы комфортные объездные пути. Видеоролик пользователя интернета получил вопиющее название «Я плачу налоги!!! Где мои дороги?».

Сегодня видеоролик воронежца стал предметом обсуждений в соцсетях. В частности, в группе «Подслушано у Водителей Воронежа» пользователей спросили, как они относятся к ситуации на дорогах в районе скандальной развязки. Для этого было проведено голосование, в котором самым популярным вариантом, который выбирали горожане, оказался «полный ад». На втором месте оказался вариант «Это Россия, расслабьтесь».

К слову, воронежцам еще долго терпеть, ведь по плану, ремонт на развязке завершится в конце года. Возможно, это произойдет и раньше, так как строителей уже поторопили в связи с недовольством горожан.