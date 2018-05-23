Rivian Automotive представит свои электрокары осенью в Лос-Анджелесе

Сегодня, 07:00

Американская машиностроительная компания Rivian Automotive привезет свои первые электрокары на автосалон в Лос-Анджелесе, который откроет свои двери 30 октября 2018 года. Скорее всего, на мотор-шоу будут представлены прототипы будущих моделей, так как серийное производство авто запланировано на 2020 год.

Среди автомобилей Rivian Automotive стоит выделить пикап A1T и 7-местный SUV A1C. Оба автомобиля разработаны с использованием одной архитектуры и имеют множество общих элементов. Также оба электромобиля обзавелись автономной системой третьего уровня.

Топовый пикап A1T будет оснащен 811-сильный электродвигателем, который обеспечит разгон автомобиля до первой «сотни» за 3,0 секунды. Базовая же версия пикапа справится с этим за 5,0 секунд. Пикап получит несколько аккумуляторных батарей, благодаря которым минимальная дальность хода авто составит 322 км. Также пикап получит 360-мллиметровый клиренс, что позволит ему преодолевать любые сложные препятствия.

За новинку вероятно придется выложить от 50 000 долларов или 3 000 000 рублей. Сборка автомобилей марки будет осуществляться на бывшем заводе Mitsubishi в американском штате Иллинойс.