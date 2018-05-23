Бывший менеджер Daimler возглавит бренд Aurus

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Хильгерт Герхард, ранее числившийся в штате немецкого концерна Daimler, возглавит новый российский премиальный автобренд Aurus, который начнет выпускать машины проекта «Кортеж». Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Отмечается, что Хильгерт Герхард в настоящее время входит в совет директоров компании Sollers. Об официальном его назначении на пост управляющего директора Aurus объявят 23 мая 2018 года в ходе презентации нового бренда.

Стоит сказать, что Герхард начал работать в Daimler с 1981 года. В 1998-2006 годах он работал гендиректором российского офиса концерна, а в 2007 году перешел на работу в Sollers, где с 2016 года получил членство в совете директоров.

Теперь же, 68-летний немец примется развивать российский бренд Aurus. Предзаказы на машины «Кортеж» стартуют в конце лета 2018 года. В Минпромторге озвучили информацию, что за машины Aurus россияне заплатят на 15% ниже, чем за зарубежные аналоги.