Илон Маск признал наличие проблемы с тормозами в Tesla Model 3

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Специалисты журнала Consumer Reports устроили испытания электрокара Tesla Model 3, по итогам которых пришли к выводу, что лучше не покупать эту модель как основное средство передвижения, что и посоветовали читателям издания. За этим последовал ответ Илона Маска.

По результатам ряда тестов журналисты Consumer Reports пришли к выводу, что автомобиль имеет слишком большой тормозной путь. Также в машине обнаружены недостатки в управлении.

После таких испытаний Илону Маску ничего не осталось, кроме как признать, что в Tesla Model 3 действительно несовершенные тормоза. Однако бизнесмен пообещал, что в ближайшие дни электрокар получит обновление прошивки, которое позволит устранить проблемы, которые выявили в Consumer Reports.

Изначально Илон Маск обещал, что Tesla Model 3 станет самой дешевой машиной марки, и будет позиционироваться как бюджетный автомобиль. Однако на днях были представлены две версии машины стоимостью более 70 000 долларов. Такая стоимость не может называться бюджетной, и Маск пояснил, что версия Model 3 за 35 000 долларов появится только тогда, когда она будет выпускаться тиражом как минимум в 5 000 единиц в неделю. Бизнесмен утверждает, что это случится через 3-4 месяца, однако он теряет доверие, так как подобные обещания давались и ранее.

В данное время Tesla работает в убыток, и теряет огромные суммы из-за проблем с Model 3 на производстве. Ходят слухи, что компания может обанкротиться до конца года.