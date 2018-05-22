В Москве пройдет-выставка-аукцион ретромобилей

Сегодня, 17:55

В Москве запланировано проведение выставки-аукциона с названием «Редкие автомобили», в рамках которой ценители раритетов получат возможность вблизи рассмотреть больше 40 единиц старинной техники. Мероприятие состоится с 1 по 6 июня нынешнего года в Центральном доме художника на Крымском валу.

На стендах выставки представят больше 40 единиц техники, среди которых стоит выделить автомобили разных годов выпуска, классов и автопроизводителей. Посетителям представиться возможность воочию увидеть машины таких культовых автобрендов, как Bentley, Cadillac, Ferrari, Harley-Davidson, Horch, Jaguar, Mercedes-Benz, Vespa и других.

Отдельно стоит выделить стенды, посвященные советскому автопрому. Здесь в роли экспонатов расположились старинные машины «ГАЗ», «ЗИС, «Москвич», «ЗАЗ» и раритетные мотоциклы. Особняком расположился 8-колесный вездеход «Арго», разработанный в единственном экземпляре.

Также впервые в качестве экспонатов на выставке появятся восстановленные автомобили времен Второй мировой войны. В последний день мероприятия будет организован аукцион, на котором все желающие могут купить старинные автомобили.