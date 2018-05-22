Путин призвал начать производство автомобилей проекта «Кортеж»

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Проект «Кортеж», предусматривающий создание транспорта для политической элиты, берет начало в 2012 году. Однако общественность только сейчас увидела, на что способны отечественные машиностроители.

С детищами проекта «Кортеж» публика познакомилась 7 мая. В этот день Владимир Путин прибыл на лимузине Aurus Сенат на свою инаугурацию. Также на мероприятии можно было увидеть седаны Aurus.

Накануне Владимир Путин пообщался с генеральным директором компании «Ростех» Сергеем Чемезовым. В рамках встречи президент России заявил, что внедорожники и седаны проекта «Кортеж» должны отправиться на массовый конвейер.

Владимир Путин одобрил лимузин Aurus Сенат, и в целом, видит большие перспективы в моделях проекта «Кортеж». По словам главы государства, седан и внедорожник Aurus должны отправиться на массовый рынок, однако они должны быть доступны не только для состоятельных покупателей, но и для клиентов со средним достатком. Можно предполагать, что названные машины обзаведутся «бюджетными» версиями. О микроавтобусе проекта «Кортеж» Владимир Путин заявил, что он подойдет для семей с детьми.

Сергей Чемезов в разговоре с Владимиром Путиным рассказал, что в рамках проекта «Кортеж» готовится мотоцикл, но на инаугурацию его собрать не успели. В любом случае, байк появится на конвейере через некоторое время.