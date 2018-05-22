Jaguar eTrophy I-Pace впервые выехал на гоночный трек

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Jaguar впервые продемонстрировал eTrophy I-Pace на Франкфуртском автосалоне. И теперь электрическая гоночная модель впервые выехала на трек.

Основанный на электрическом кроссовере Jaguar I-Pace, eTrophy был переработан и усовершенствован для гонок. До сих пор нет точных сведений о новинке, однако видно, что у него более агрессивный аэродинамичный пакет для работы на треке, более жесткая подвеска Michelin и облегченный кокпит.

Александр Агаг, генеральный директор чемпионата FIA Formula E, в котором будет участвовать eTrophy стал первым, кто прокатился на электрической новинке. «Автомобиль eTrophy отлично себя чувствует на треке - он выглядит как дорожный автомобиль с производительностью гоночного болида», - сказал Агаг. «Эта серия (FIA Formula) посвящена привлечению новых инновационных технологий для более широкой аудитории, а Jaguar I-PACE eTrophy - идеальная платформа для этого вместе с Formula E».

Jaguar Racing и ее партнеры в M-Sport обеспечат 20 машин, включая техническую поддержку и логистику, шины, даже гоночный костюм, шлем, перчатки и сапоги. Серия будет из 10 гонок будет представлена​ в следующем сезоне и должна заинтересовать любителей электрических гоночных болидов.