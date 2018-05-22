VistaNews.ru


Новые "китайцы": Легковые модели JAC вернулись в Россию

Сегодня, 16:15

Компания JAC вывела на российский рынок новые модели. среди которых есть и электрокары с запасом хода в 380 километров. Разработчики планируют стать самым авторитетным китайским производителем на рынке РФ. 

Российские автолюбители могут приобрести на авторынке внедорожники JAC S3 и JAC S5. Два года назад прекратилось производство JAC J3 в кузове седан и хэтчбек. Модель выпускалась с конвейера на мощностях завода «ТагАЗ» в России. После того, как запасы моделей на заводе были исчерпаны, автопроизводитель решил поставлять в РФ грузовые автомобили.

 

Представитель российского офиса JAC подтвердил, что в скором будущем ожидается экспорт легковых автомобилей марки на российский автомобильный рынок. По предварительной информации, компания JAC может стать первой маркой, выводящей на авторынок РФ машины с полностью электрическими двигателями и приличным для современности запасом хода. 

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