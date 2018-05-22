Audi отзовет в РФ 11 000 автомобилей из-за проблем с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Сегодня, 21:00

Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав автоконцерна Volkswagen, объявил об отзыве 11 003 своих автомобилей в России по причине возможного сбоя в системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Под отзыв попали Audi A4, Audi A5, Audi Q5 и Audi Q7, реализованные с 2017 по 2018 годы.

Как сообщает Росстандарт, после аварии настоящее положение машины не определяется, если оно менялось после осуществления аварийного вызова. Также при разъединении аварийного вызова, обратно не представляется возможным вызвать автомобиль.

Все отзываемые автомобили на СТО подвергнутся обновлению встроенного ПО. Все ремонтные работы будут осуществлены за счет автопроизводителя.

Ранее Audi отзывала в РФ 4 587 своих машин, проданных с 2011 по 2016 год из-за сбоя климат-контроля. Также сбой в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» послужил причиной отзыва 82 отечественных машин LADA Grannta и LADA Kalina, проданных с июня прошлого года по апрель нынешнего года. Тогда стало известно, что при боковом ударе может не сработать система оперативного оповещения.