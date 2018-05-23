В России стартовали продажи особого Mitsubishi L200 Black Line

Сегодня, 03:00

В России стартовал сбор предзаказов на особую модификацию популярного пикапа Mitsubishi L200 Black Line. За вседорожнный грузовик россиянам надо будет отдать от 2 240 000 рублей.

Стоит отметить, что количество Mitsubishi L200 Black Line ограничено. Спецверсия отличается от остальных комплектаций черным цветом. В таком оттенке исполнены решетка радиатора, расширители колесных арок, 17-дюймовые колесные диски, корпуса внешних зеркал, задний бампер и дверные ручки.

Mitsubishi L200 Black Line собирается на заводе бренда в Таиланде. Под капотом специального варианта исполнения пикапа разместился 2,4-литровый турбированный дизель с отдачей 181 лошадиную силу, который работает в тандеме с МКПП и полноприводным механизмом Super Select 4WD. Автомобиль получил те же функции, какими оснащается версия Mitsubishi L200 Intense.

В списке оснащения Mitsubishi L200 Black Line стоит выделить светодиодные дневные ходовые огни, биксеновые фары, бесключевой доступ и кнопочное зажигание мотора. За стандартное исполнение пикапа Mitsubishi L200 придется выложить от 1 779 000 рублей. Более роскошная модификация пикапа обойдется отечественным автолюбителям в 2 453 000 рублей.