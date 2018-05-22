Илон Маск назвал сроки выхода бюджетного Tesla Model 3

Сегодня, 14:33

Илон Моск продолжает подогревать интерес публики к электрокару Tesla Model 3. Накануне он рассказал, при каких условиях и когда на рынке появится бюджетная версия машины, которая будет стоить 35 000 долларов.

Накануне Илон Маск анонсировал в своем блоге двухмоторную и «подогретую» модификации Tesla Model 3. При этом стоимость последней составляет 86 000 долларов, и это при том, что «тройка» ранее позиционировалась как самая дешевая модель марки, но названный ценник никак нельзя назвать бюджетным.

Илон Маск заявил, что сейчас марка не может продавать Tesla Model 3 по цене в 35 000 долларов, так как это попросту уничтожит его компанию. Чтобы она вышла на такой ценник, ей нужно добиться производства хотя бы 5 000 экземпляров «тройки» в неделю на протяжении трех-четырех месяцев. Бизнесмен оптимистичен в своих прогнозах, и уверяет, что такого темпа производитель достигнет уже в июне текущего года.

Автомобильные эксперты скептически относятся к обещаниям Илона Маска, так как он уже не в первый раз говорит о желаемых 5 000 Tesla Model 3 в неделю, вместо чего модель выпускается не более чем по 2 500 единиц за тот же период. Более того, на производстве «тройки» постоянно выявляется брак, что замедляет и усложняет ее выпуск. Компания Tesla несет колоссальные убытки, и некоторые эксперты считают, что если дела Маска пойдут и дальше таким образом, то его компания до конца нынешнего года может вовсе обанкротиться.