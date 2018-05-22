Итальнский скульптор создаст копию Fiat 500 из 15-метрового куска мрмора

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Итальянский скульптор Назарено Биондо из Турина решил разработать копию небольшого ситикара Fiat 500 из 15-тонного куска белого мрамора. Своим творением мастер критикует культуру потребления, быстро обесценивающую товары.

Монументальная скульптура популярного городского автомобиля Fiat 500 будет закончена уже через несколько месяцев. Для ее создания мастер будет использовать только лишь одну циркулярную пилу. По словам Биондо, после окончания работы над скульптурой, он выкинет ее на свалку, так как для него машина является олицетворением отходов нынешнего социума.

Сообщается, что копия Fiat 500 является не первой работой итальянца. До этого он создал из мрамора мотороллер Vespa, считающийся символом страны. Кроме того, он специализируется на создании копий обыденных вещей и абстрактных фигур.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles летом текущего года прекратит производство массовых автомобилей на итальянских заводах. Теперь на этих предприятиях будут выпускаться только автомобили премиум-класса.