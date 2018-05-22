В России подорожали автомобили Datsun on-Do и mi-DO

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На авторынке России продолжается смена ценников, и теперь свой прайс в стране пересмотрел японский бренд Datsun. Накануне модели on-Do и mi-DO выросли в цене в РФ. Все комплектации названных машин подорожали на 10-20 тысяч рублей.

Datsun on-DO в базовом исполнении теперь стоит в России 461 000 рублей (модель подорожала на 10 000 рублей). Машина оснащается мотором объемом 1,6 л тягой 87 л.с. Он сочетается с МКПП. В максимальной сборке Dream II автомобиль стоит 636 000 рублей и комплектуется АКПП.

Модель Datsun mi-DO подорожала в России на 12 000 рублей. Начальная сборка Trust I отныне продается за 536 000 рублей. Моторный отсек машины занимает агрегат объемом 1,6 л отдачей 87 л.с., комплектующийся МКПП. «Топовая» версия машины предлагается за 673 000 рублей.

Прошлой осенью в России появились Datsun on-Do и mi-DO, которые получили «вазовский» агрегат объемом 1,6 л отдачей 106 л.с. м 16 клапанами. Машины предлагаются в сборках Dream и Trust, укомплектованные МКПП. С таким двигателем «бюджетники» набирают «сотню» за 10,5 с, а порог их скорости обозначен на отметке в 184 км/ч (седан) и 180 км/ч (хэтчбек). В городском режиме двигатель требует 8,8 л топлива, однако на трассе этот показатель снижается до 5,6 л.