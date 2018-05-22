Кабмин сделает региональные дороги федеральными ради ремонта

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Минтранс России выступил с предложением о переводе 17,5 тысяч километров региональных дорог в федеральное ведение. Они будут отремонтированы, после чего их вернут регионам. Данная инициатива была поддержана в правительстве РФ.

Правительственной комиссией по транспорту утвержден план Минтранса, согласно которому 17 572 километра региональных дорог станут федеральными. Решение было принято в апреле, когда во главе комиссии стоял бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

Представители Росавтодора рассказали, что перевод региональных дорог в федеральные будет разделен на несколько этапов до 2031 года. При этом, за ближайшие пару лет 1 000 километров дорог после ремонта вернется в ведение регионов.

Дорога к Керченскому мосту, трасса Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, обходы Нижнего Новгорода и Читы эти участки перейдут в федеральное ведение. Более полный список дорог появится позже.