Ждём в России: Дебютировал обновленный кроссовер Hyundai Creta

Сегодня, 10:05

Южнокорейская машиностроительная компания Hyundai провела официальную презентацию своего обновленного кроссовера Hyundai Creta, предназначенного для индийского авторынка. Отмечается, что данный паркетник начал продаваться в РФ и Бразилии с 2016 года, но особую популярность завоевал среди отечественных автолюбителей.

Сообщается, что новинка получила переработанный передний бампер, пересмотренную оптику, легкосплавные колесные диски размерами 16- и 17 дюймов, другую решетку радиатора и другие противотуманки. Также в цветовой гамме кузова рестайлингового Hyundai Creta появились оранжевый и ярко-синий оттенки. Опционально доступна и двухцветная окраска.

В интерьере обновленного кроссовера появилась тканевая обшивка кресел с оранжевыми акцентами, а на селекторе КПП разместился декоративный элемент оранжевого цвета. Более роскошные версии кроссовера оборудовали круиз-контролем, передними креслами с электрорегулировками, электрическим люком и беспроводным зарядным устройством для мобильных устройств.

Под капот обновленный Hyundai Creta получил 1,6-литровы 123-сильный мотор, а также 1,4 и 1,6-литровые турбированные дизельные агрегаты с мощностью 90 и 128 л.с. В действие они приводятся 6-скоростными АКПП и МКПП. За новинку индийцы выложат от 944 000 рупий, что эквивалентно 859 000 рублям по текущему курсу.