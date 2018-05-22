Citroen представил европейский вариант C5 Aircross

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Citroen на днях представил новую модель C5 Aircross, которая ранее была доступна только на китайском рынке. Скоро новинка появится и на европейском пространстве. Модель получила некоторые изменения и новые силовые установки.

Самым важным изменением является то, что C5 Aircross получила моторную гамму, состоящую из нескольких турбированных дизельных агрегатов. Среди них числятся 1,6-литровые моторы, генерирующие 100, либо 120 лошадиных сил и 2,0-литровые агрегаты, рассчитанные на 150, либо на 180 лошадиных сил. Стоит отметить, что независимо от типа двигателя, все четыре работают совместно с 6-скоростной автоматической КПП и передним приводом. Кроме того, согласно официальным заявлением, вскоре может появиться гибридная силовая установка, суммированная мощность которой составит 300 лошадиных сил.

Если заглянуть внутри модели, то можно увидеть, что Citroen C5 Aircross получил такие системы, как адаптивная подвеска, информационно развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном, полностью переработанная приборная панель, система круиз-контроля, а также экстренного торможения и множество электронных помощников водителю. Стоимость моделей на китайском рынке составляет 152 700 юаней, что в переводе на российскую валюту равняется одному 1 480 000 рублей.