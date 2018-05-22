Новый Audi Q8 показали на тизерном видеоролике

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Немецкая люксовая марка Audi, входящая в структуру концерна Volkswagen, опубликовала в сети видеотизер своего флагманского кроссовера Audi Q8. Видео появилось на официальном канале марки Audi Media TV на видеохостинге YouTube.

Отмечается, что в 3-минутном ролике можно увидеть оранжевый цвет нового Audi Q8. Это довольно большая редкость для моделей компании, так как такой цвет используется для «заряженных» версий машин.

При просмотре тизера можно заключить, что новый Audi Q8 будет мало отличий от концепта Audi Q8 Sport, представленного в марте прошлого года. Таким образом, новый Audi Q8 может выйти сразу в спортивном варианте исполнения, а уже потом получит модификацию RS от Audi Sport.

В пресс-центре Audi подчеркнули, что это один из нескольких планируемых видеотизеров. Следующие ролики выйдут 24 мая, 28 мая, 1 июня и 5 июня. Интересно, что последний покажут во время премьеры Audi Q8 на саммите Audi в КНР.