Британские власти поддержат производство электрокаров

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Обозреватели британского специализированного издания Autocar сообщают, что премьер-министр Великобритании Тереза Май планирует оказывать поддержку тем машиностроительным компаниям, которые начнут выпуск полностью электрических автомобилей. В скором времени британское правительство подаст на сессию парламента новый законопроект, который в случае его принятия запретит продажи бензиновых и дизельных машин с 2040 года.

По словам Терезы Мэй, полный запрет бензиновых и дизельных машин не произойдет, но производимые в Британии авто должны иметь дальность хода не меньше 80 км на электротяге. Вероятно, на рынок выйдут гибридные автомобили, у которых бензиновые или дизельные ДВС работают вместе с электромоторами.

Раньше сообщалось, что правительство Соединенного Королевства выделит 3 000 000 000 фунтов стерлингов на улучшение экологической ситуации в стране. Также 225 000 000 фунтов стерлингов пойдет на усовершенствование транспортных развязок и улучшение работы светофоров. Такие меры властей обусловлены тем, что в минувшем году страна потеряла 2 700 000 000 фунтов стерлингов из-за пострадавших от плохих экологических условий граждан.

Подобные меры примут и другие страны ЕС. Во Франции продажи дизельных и бензиновых авто также запретят в 2040 году. В Нидерландах и Норвегии такой тип транспорта запретят в 2025 году, в Германии в 2030 году.