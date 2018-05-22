Дизельный Mercedes-Benz G-Class выйдет на рынок весной 2019 года

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На страницах профильных изданий обнародовали сведения, что немецкая компания Mercedes-Benz выведет на рынок дизельную версию своего легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class в марте следующего года. А начало производства автомобиля с дизельным мотором запланировано на декабрь текущего года.

2,9-литровый 6-цилиндровый дизельный мотор с отдачей 286 и 340 лошадиных сил, который разместится под капотом внедорожника Mercedes-Benz G350d, позаимствуют у новых Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Benz CLS. Скорее всего, Mercedes-Benz G-Class получит именно более мощную версию агрегата.

В продажу новый дизельный внедорожник Mercedes-Benz G-Class поступит весной 2019 года, пока можно заказывать и бензиновый Mercedes-Benz G500, оснащенный 8-цилиндровым агрегатом объемом 4,0 литра с отдачей 422 лошадиные силы. Премьера нового внедорожника Mercedes-Benz G-Class состоялась вы январе 2018 года в рамках Детройтского автосалона. Серийное производство новинки стартовало в мае 2018 года на заводе Magna Steyr в Австрии.

Ранее сообщалось, что старый Mercedes-Benz G-Class будет выпускаться вместе с новым поколением культового внедорожника. Такой автомобиль славится своими уникальными параметрами.