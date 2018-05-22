Вскоре Lego выпустит собственную модель Chiron

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Слухи о совместной работе Lego и Bugatti над моделью Chiron взбудоражили общественность еще в январе этого года. Теперь, после нескольких месяцев ожидания и отсутствия новостей, наконец есть дата, когда появится Chiron из Lego - 1 июня текущего года.

Наряду с датой показа, Lego показал небольшой тизер - модель Bugatti из кубиков, задрапированный черной тканью. Есть только просвет, который показывает колесо, небольшую часть бампера и начало порога двери.Тизер не доказывает ничего, кроме того, что это комплект Lego Technic.

Lego Technic - это большой шаг над стандартными строительными кубиками Lego. Бренд предназначен для самых престижных строительных проектов компании, которые часто требуют уникальных деталей, таких как шестерни и оси. Некоторые даже поставляются с электродвигателями и пневматическими деталями.

Стоит отметить, что такой конструктор отнюдь не для детей. Взять к примеру комплект Porsche 911 GT3 RS Lego Technic. По словам компании, этот конструктор насчитывает 2 704 детали, а ее сборка занимает шесть часов.