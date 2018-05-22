Озвучены самые популярные в РФ подержанные автомобили в апреле

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Аналитики российского агентства "АВТОСТАТ" сообщают, что в апреле этого года российский вторичный рынок показал спад продаж на 4,6%, в сравнении прошлогодним результатом. Всего россияне купили 441 100 поддержанных автомобилей.

Самой популярной маркой вторичного рынка оказалась, как и ожидалось, отечественная LADA, доля которой составила 26%. Россияне купили 115,4 тысячи автомобилей данного бренда, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной иномаркой оказалась Toyota, которая разошлась тиражом 50,3 тысячи машин. Японская автомобилестроительная компания Nissan оказалось на третьем месте с результатом 26,6 тысячи проданных автомобилей, что на 1,4% меньше показателя апреля 2017 года.

Что касается лидерства по моделям, то его удерживает LADA 2114, объемы реализации которой составили 12,2 тысячи автомобилей, что на 10,2% оказалось меньше, чем в апреле прошлого года. На втором месте также расположилась еще одна модель "АвтоВАЗ" - LADA 2107 с результатом 11,1 тысячи единиц (-16%), тройку лидеров замкнул Ford Focus, который пришелся по вкусу 10,8 тысячи россиянам.