"АвтоВАЗ" отказался от LADA Kalina, Priora и Granta

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Популярные модели «АвтоВАЗ» обновятся и получат X-стиль. Российские разработчики уверены, что LADA Priora, Kalina и Granta имеют довольно устаревшую внешность.

Отмечается, что согласно стратегии «АвтоВАЗ», инженеры компании готовят к выпуску обновленные модели в X-стиле. Нынешние версии LADA Kalina и LADA Priora больше не пользуются широкой востребованностью среди автолюбителей и за первые четыре месяца 2018 года не смогли попасть в ТОП-25 наиболее популярных моделей в РФ. А вот LADA Granta попала на 3-е место рейтинга с объемом продаж в 28 000 экземпляров.

Отмечается, что LADA Granta, LADA Kalina и LADA Priora считаются одними из наиболее доступных автомобилей «АвтоВАЗ». Их предлагают по цене от 369 900 рублей. LADA Priora выпускается российским автогигантом с 2007 года. 21 апреля прошлого года «АвтоВАЗ» выпустил миллионный экземпляр данной модели.

Недавно в интернете обнародовали фотографии седанов LADA Vesta Cross, снятые на территории одного из автоцентров. Стоит сказать, что машина получила 10 оттенков кузова, а точная цена новинки пока засекречена.