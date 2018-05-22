Кроссовер Dacia Duster "обули" в гусеницы

Сегодня, 06:00

Кроссовер Dacia Duster превратили в гусеничный вездеход. Машина ориентирована на работу в сельской местности. Накануне автомобиль дебютировал в рамках выставки авиакосмической и оборонной промышленности BSDA в Румынии.

Доработкой кроссовера Dacia Duster занималась компания ACF Track. Разработчики транспортного средства утверждают, что данная машина будет функциональна и в сельском хозяйстве, и в гостиничном бизнесе, и в экстренных службах, так как ее проходимость существенно повышена за счет гусениц.

Разработчики ACF Track подготовили гусеницы таким образом, чтобы их можно было установить на кроссовер Dacia Duster всего за час. При этом, такая модернизация стоит 10 700 евро (780 000 рублей). Примечательно, что сам паркетник Dacia Duster в базовом исполнении в Румынии продается за 12 450 евро.

Разработчики также напомнили, что гусеницы существенно снижают максимальную скорость кроссовера Dacia Duster, однако она вряд ли понадобится там, где придется ездить на траках. Кроме того, гусеницам требуется особое обслуживание, и ресурс у них гораздо меньше, чем у обыкновенных колес.