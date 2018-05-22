В Dongfeng рассказали, почему модели бренда так долго едут в РФ

Сегодня, 05:00

В ближайшее время в РФ должен приехать 7-местный кроссовер Dongfeng 580 и небольшой паркетник Dongfeng AX4. Россияне смогут приобрести первый автомобиль с конца нынешнего года, а вторая машина выйдет на отечественный авторынок в начале 2019 года, а почему так задерживаются поставки, рассказывает Ли Цзюнчжи, представитель компании.

По словам топ-менеджера, до начала импорта бренд наблюдает за продажами моделей в Китае. Это включает в себя анализ неполадок, статистику продаж, исследование надежности машины. После этого происходит оценка авторынка, куда привезут определенную модель. Заостряется внимание не только на стремлении покупателей, но и на потенциале определенного авторынка.

Если же все названные этапы позади, курс рубля, доллара или юаней может измениться, что может повлиять на решение об экспорте модели. Много времени уйдет на процедуру сертификации и оснащение системой оперативного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Как сообщает Ли Цзюнчжи, когда был принят закон об обязательном внедрении «ЭРА-ГЛОНАСС», никого из автопроизводителей не поставили в известность. Да и нет фактически данных, где эту систему покупать, так как отсутствует руководство по их установке.

Раньше сообщалось, что в сети был рассекречен пикап Dongfeng, в основу которого лег Nissan Navara. Такой пикап обойдется китайцам от 125 000 до 135 000 юаней.