Автомобиль любителя лошадей сфотографировали в Смоленске

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Жители Смоленска запечатлели в городе кроссовер с весьма необычным тюнингом. Кузов автомобиля полностью покрыт металлическими фигурками лошадей и подков.

Фотографии необычного кроссовера обсуждаются в социальных сетях. Пользователи интернета утверждают, что на снимке представлен Nissan Juke, а его владелец любит лошадей. Поэтому большая часть шильдиков на кузове его машины изображает именно этих животных или подковы.

Кроссовер был запечатлен на авторынке. Предполагается, что туда владелец авто приехал для того, чтобы купить очередную порцию шильдиков с лошадьми.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в Москве запечатлели автомобиль, с яркими признаками Rolls-Royce, но на нем имелись шильдики ЗИЛ. Журналисты провели небольшое расследование, чтобы выяснить, что это за машина.