В Bosch разработали уникальную систему безопасности для мотоциклов

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Инженеры немецкой компании Bosch создали специальную технологию для мотоциклов, благодаря которой можно будет предотвращать падение байков при скольжении на дороге. Сообщается, что принцип работы механизма заключается в выбросе струи сжатого газа, которая должна вернуть машину в нормальное положение.

Отмечается, что тестирование специальной системы специалисты осуществляют на полигоне. Специальные индикаторы, внедренные в байк, смогут определять в автоматическом режиме степень опасности сноса колес. При потере мотоциклом сцепления с дорогой, система выбрасывает через сопло струю сжатого воздуха, благодаря чему появляется обратная тяга, возвращающая колесо на ранее заданную траекторию.

Интересен тот факт, что пользоваться разработанной технологией можно только один раз. Также она довольно сложная, и пока компания ее тестирует, чтобы добиться бесперебойной работы технологии.

Ранее в Bosch заявляли о разработке новой технологии для дизельных моторов. Она использует искусственный интеллект, а в машинах, получивших такую систему, число вредных выбросов не превышает 13 мг на 1 км.