Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в России

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Жители РФ за январь-март текущего года приобрели 30,3 тысячи дизельных автомобилей, что на 8,3% больше в годовом сравнении. Эксперты озвучили ТОП-10 популярных машин данного сегмента в России по итогам первого квартала.

Самым востребованным дизельным автомобилем в России остается внедорожник Toyota Land Cruiser. Автомобиль обрел за январь-март 2 351 покупателя. Стоимость машины составляет 2 975 000 рублей.

Второе место в ТОП-10 занимает внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. За январь-март автомобиль разошелся по РФ тиражом 2 014 единиц. В России машина продается по цене от 2 199 000 рублей.

На третьем месте рейтинга расположился кроссовер Volkswagen Tiguan. Жители РФ купили в первом квартале 1 602 экземпляра этой модели.

Четвертую строчку в рейтинге ТОП-10 занял кроссовер Renault Duster. Он разошелся по РФ тиражом 1 569 единиц.

Замыкает первую пятерку внедорожник Toyota Fortuner. На нем свой выбор остановили 1 515 россиян. Во второй пятерке оказались KIA Sorento Prime (1418 ед.), BMW X5 (1229 ед.), Mitsubishi L200 (1074 ед.), Hyundai Santa Fe (946 ед.) и Toyota Land Cruiser (918 ед.). Судя по рейтингу, самыми востребованными дизельными автомобилями в России являются SUV. Данный сегмент постоянно развивается, а потому спрос на вседорожники активно растет в стране. При этом, бестселлером среди кроссоверов в РФ остается бензиновый Hyundai Creta.