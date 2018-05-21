Опубликованы рендерные изображения Lamborghini Pura SV

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Дизайн Lamborghini в последние годы стал более сложным. Автомобили, такие как Huracan и Aventador, стали более гладкими, потеряв "агрессивность" прошлых моделей. Дизайнер Фернандо Пастэр Фертонани хочет предложить компании нечто новое: его рендер Lamborghini Pura SV - потрясающий пример минималистского дизайна и смелый взгляд на будущее машин Lamborghini.

Представленная концепция Pura SV получает ряд дизайнерских решений Lamborghini. В этом случае эти острые углы, особенно на передней панели, сочетаются с гладким кузовом. Конечно, эта концепция очень футуристична, но и модель появится не ранее 2022 года.

В то время как кузов может быть гладким, передняя и задняя части все еще выглядят "острыми". Задние фонари переходят в спойлер, а массивный диффузор скрывает под собой двойные патрубки выхлопной системы. Фернандо не сообщает, какой тип трансмиссии может находиться под капотом, но скорее всего модель получит гибридную установку, подобную Terzo Millennio, или даже что-то полностью электрическое.

Стоит отметить, что Lamborghini не планирует реализовывать данный проект. Вместо этого придется ждать новый Aventador SVJ, который обещает стать одним из самых дорогих автомобилей Lamborghini. Ходят слухи, что он может даже попытаться побить рекорд на Нюрбургринге.