Воронежские автомобилисты теряют номерные знаки из-за ливней

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Начиная с 18 мая в Воронеже идут сильные дожди со штормовым ветром, которые привели к тому, что многие воронежцы потеряли свои номерные знаки. В сети сейчас публикуются множество фотографии с найденными номерами, горожане также предупреждает водителей о местах, где их можно лишиться.

В комментарии под одним фото автолюбитель отметил, что около дома номер 70 на Иркутской улице он нашел несколько номерных знаков, в то время, как искал свой. Мужчина отмечает, что данный участок дороги очень опасен, и потерять номера - меньшее из повреждений, которые можно получить.

На Петровской набережной также обнаружено кладбище номеров из-за огромной лужи. Автомобилист, опубликовавший фотографию отметил, что нашел множество чужих номеров, но при этом не смог обнаружить своих номерных знаков.