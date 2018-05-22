Лифтбек ТагАЗ Aquila "прописался" во Франции и завоевывает рынок ЕС

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Лифтбек ТагАЗ Aquila с российскими корнями вернулся на рынок и продается в ЕС. Модель выпускается во Франции и переименована в MPM PS 160.

В 2011 году состоялся дебют лифтбека ТагАЗ Aquila. Машина была собрана в России в количестве порядка 10 единиц, после чего ее проект обанкротился и прекратил деятельность, из-за чего автомобиль со спортивным экстерьером, кузовом из стеклопластика и с трубчатой рамой не добрался до производства.

В 2016 году стало известно, что проект ТагАЗ Aquila будет возрожден стараниями компании MPM Motors. Машину переименовали в MPM PS 160 и поставили на конвейер во Франции. На данный момент по всему миру уже распродано 350 экземпляров модели.

MPM Motors разрешено выпускать до 1 000 экземпляров ТагАЗ Aquila в год. При этом до конца будущего дета компания рассчитывает получить постоянный сертификат, который позволит выпускать машины свободным тиражом.

Модель MPM PS 160 базируется на шасси из Украины, а мотор Mitsubishi для нее поставляет Китай. Собирают и красят автомобили в историческом пригороде Парижа. Все машины собираются вручную командой из 200 человек.

Моторный отсек ТагАЗ Aquila занимает 1,6-литровая 100-сильная установка с МКПП. Минимальная комплектация автомобиля стоит 9 900 евро. Продажей модели занимается мультибрендовая дилерская сеть, 30 салонов которой рассредоточены по Франции, Германии, Швейцарии, Чехии и Алжиру.