Changan тестирует новый купеобразный кроссовер CS85

Сегодня, 03:00

Китайская автомобилестроительная компания Changan проводит тесты нового кроссовера CS85, который был замечен фотошпионами в Китае. Новинка получила платформу от предшественника Changan CS75, однако дизайн модели полностью изменился.

Оснащение автомобиля серьёзно не поменялось, чего не скажешь о кузове: кроссовер получил агрессивный дизайн, обновлённую оптику головного света и переработанные габаритные огни. Если сказать об обвесе, то судить о его дизайне на данный момент невозможно, так как он отсутствует. То же самое касается и радиаторной решетки, тестеры просто сняли ее с модели. Вероятно, что испытания аэродинамики проводятся в лабораторных условиях, и обвес будет тщательно скрываться.

Шпионам удалось заснять интерьер CS85, однако ничего интересного там не увидишь, перед нами та же передняя панель, что и у предыдущего поколения Changan CS75, единственное, что бросается в глаза - селектор коробки передач.

В движение новинка, скорее всего, будет приводиться 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, генерирующим 178 лошадиных сил, который работает в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой, или же таким же "автоматом".