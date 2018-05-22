Представлен "убийца" KIA Rio и Hyundai Solaris от Buick

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В интернете появились новые фото бюджетного седана Buick Excelle нового поколения. Автомобиль рассматривается, как конкурент моделей KIA Rio и Hyundai Solaris.

Основой для седана Buick Excelle послужила платформа, на которой построен Chevrolet Lacetti. При этом для новинки «тележку» модернизировали. Автомобиль получил габариты 4468х1765х1469 мм при колесной базе размером 2611 мм.

Моторный отсек нового Buick Excelle занимает литровый турбодвигатель тягой 116 л.с. Также для машины предусмотрен 1,3-литровый атмосферный агрегат тягой 107 л.с. Для обеих установок предусмотрены 5-МКПП и вариатор CVT, передающие крутящий момент на передний привод.

В базовом исполнении седан Buick Excelle оснащается ABS, EBD, системой курсовой устойчивости, кондиционером, передними подушками безопасности и штатной аудиосистемой. Для более дорогих версий автомобиля предусмотрены климат-контроль, парктроник, мультимедийная система с тачскрином и 16-дюймовые колесные диски.

Новый Buick Excelle ориентирован на китайский рынок. Будущим летом автомобиль появится в КНР по цене от 80 000 юаней (776 000 рублей).