На свадьбу принцу Гарри королева подарила Jaguar E-Typre Concept Zero

Сегодня, 14:32

На торжественную церемонию в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок герцог прибыл на электрическом родстере Jaguar E-Type Concept Zero. Автомобиль получил номера «E190518» и является свадебным подарком британской королевы внуку на свадьбу.

Новый родстер, выполненный в серебристо-голубом цвете, стал объектом всеобщего внимания, так как еще не началось его серийное производство. На машине появился номер «E190518» в честь даты свадьбы. Подаренный электрокар построили на архитектуре старинного Jaguar E-Type 1968 года, только с электрическим мотором.

Jaguar E-Type Concept Zero обустроили мотором, который обеспечивает разгон до первой «сотни» за 5,5 секунды. Также машина получила 220-киловаттный аккумулятор. Дальность хода премиального электромобиля составит 270 км, а максимальная скорость достигнет отметки в 240 км/ч. Стоимость электрокара принца Гарри составит 350 000 фунтов стерлингов или 29 200 000 рублей. Электрокар станет хорошим дополнением коллекции королевской семьи.