Jaguar готовит преемника XK на основе F-Type

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Известно, что Jaguar хочет расширить модельный ряд спортивных автомобилей за пределами линейки F-Type. Недавно появилась информация о новом XK, который присоединится к вышеупомянутому F-Type как более практичная модель.

По предварительной информации, преемник Jaguar XK действительно находится в стадии разработки, но он будет запущен не раньше 2021 года. Интересно, что концепция дизайна для потенциального третьего поколения XK была готова еще в 2014 году, но в конечном счете Jaguar прекратит работы над моделью.

Если новый XK появится, он предположительно будет основан на F-Type нового поколения, который выйдет уже в следующем году. Текущий F-Type фактически использует обновленную базу старого XK. Инженеры Jaguar разработают для новинки модель расположения кресел "2+2", которая позволит увеличить место для пассажиров, сидящих сзади.

Как преемник F-Type, XK будет использовать 4- и 6-цилиндровые двигатели Ingenium и, как ожидается, получит версию SVR, в которой используется 5,0-литровый V8 с турбонаддувом. Точной информации об использовании гибридной силовой установки пока что нет, однако ее появление не исключено.